تشكيل لجنة تسييرية لرياضة الإسكواش

شكّلت اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة الدكتور جمال الزروق لجنة تسييرية مؤقتة للاتحاد الليبي الاسكواش برئاسة محمد أبو طرطور ونائبه ياسين الفايدي.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للتنس والإسكواش انفصال اللعبة، وخولت اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة تسييرية والتي جاءت كالآتي: محمد أبوطرطور رئيساً، وياسين الفايدي نائباً للرئيس، ومعاذ الكيش أميناً عاماً، إضافة إلى وسام عشيش أميناً للصندوق.

وستتولى اللجنة التسييرية المؤقتة الاختصاصات المخولة للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للاسكواش مع الالتزام والعمل على تذليل الإشكاليات والصعوبات التي تعترض سير هذه الرياضة والعمل على معالجتها بشكل عملي.

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