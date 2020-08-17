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الاتحاد الدولي والأفريقي يعترف باللجنة الفنية للترايثلون

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعترف الاتحاد الدولي والأفريقي باللجنة الفنية للترايثلون التي شكلتها اللجنة الأولمبية الليبية الفترة الماضية برئاسة العدّاء الدولي علي زيدان.

وتم تشكيل اللجنة الفنية الجديدة بناء على القرار رقم 40 لسنة 2020، برئاسة علي زايد، والذي أصدره الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

من جهته، وجّه رئيس اللجنة الترايثلون علي زايد الشكر للأمين العام للجنة الأولمبية خالد الزنكولي على مجهوداته في اعتراف الجهات الدولية باللجنة، بالإضافة إلى الدور المحوري للسيد نذير المفتي، الأمين العام للعبة الترايثلون.

يذكر أن الرئيس الجديد للترايثلون علي زايد هو أحد الأبطال الأولمبيين حيث مثّل زايد ليبيا في العديد من المحافل الخارجية، وحقق خلالها نتائج إيجابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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