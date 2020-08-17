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دي بروين ينال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصل كيفين دي بروين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي والمقدمة من قبل رابطة الدوري عن هذا الموسم الذي انتهى بتتويج ليفربول.

وشهدت الجائزة تنافساً قوياً بين دي بروين ولاعبي ليفربول هاندرسون وأرنولد وساديو ماني بالإضافة للاعب ساوثهامبتون داني انجز ولاعب بيرنلي نيك بوب ونجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وشارك دي بروين مع مانشستر سيتي في خمس وثلاثين مباراة سجل 13 هدفاً ونجح في 20 تمريرة حاسمة للاعبي فريقه جعلته نجم الموسم على الرغم من عدم تتويج فريقه.

ويعتبر دي بروين من أبرز الأسماء عالمياً في منطقة خط الوسط ويعد هدفاً لغالبية أندية العالم إلا أن مانشستر سيتي متمسك ببقائه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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