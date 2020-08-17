هاميلتون يقترب من رقم شوماخر التاريخي

توّج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا1، مؤكدا هيمنته على بطولة العالم.

وتمكن هاميلتون من حسم السباق متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن فيما حل زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس في المركز الثالث بعدما حصل على نقطة إضافية بتحقيقه أسرع زمن للفة، كما أدى توقف محرك سيارة فيراري الخاصة بالسائق تشالز لوكلير إلى خروجه من السباق فيما أنهى زميله في الفريق سيباستيان فيتيل السباق في المركز السابع.

بهذا الفوز حقق لويس هاميلتون فوزه الرابع هذا الموسم مواصلاً تألقه المستمر بفوزه في ثمانية وثمانين سباقاً طوال مسيرته ليتأخر بفارق ثلاثة سباقات عن مايكل شوماخر صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج ببطولة العالم.

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