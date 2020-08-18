رفقة كونتي.. الإنتر يقسو على شختار ويبلغ نهائي اليوروباليغ

‬تقرير 218

مع كونتي، أصبح الإنتر أقل الفرق خسارة وثاني الدوري الإيطالي، ومعه أيضا يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بخماسية في شباك شختار الأوكراني.

ومنذ الدقيقة الثامنة عشر من المواجهة، تمكن لوتارو مارتينز من تسجيل الهدف الأول بعرضية متقنة من قبل باريلا ليبدأ النيراتزوري بوضعية مريحة.

شوط أول افتقد فيه شاختار للفعالية على مرمى الإنتر الذي بدا متماسكا وعازما على تحقيق الفوز الذي يقوده للمباراة النهائية.

دي أمبروسيو عندما يحتاجه الإنتر في المباريات الهامة والصعبة يجده مستيقظا وهذا ما مكنه من تسجيل هدف الأمان في الدقيقة الرابعة والستين ومعه أيضا انطلق الإنتر في رحلة الإمتاع.

لوتارو تخلص من فكرة الانتقال لبرشلونة وفعل ما وعد به كونتي بالتركيز مع الإنتر وأضاف الهدف الثالث والشخصي الثاني له. وبما إن الإنتر يسير بخطى ثابتة نحو التأهل فالدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو تمكن من وضع بصمته بالهدف الرابع.

هدف رابع فتح شهية لوكاكو نحو الخامس والشخصي الثاني له والثالث والثلاثين في مختلف البطولات في موسمه الأول مع الإنتر ليبتعد بفارق هدف وحيد عن الظاهرة رونالدو دا ليما في موسمه الأول مع الإنتر.

الإنتر فعل ما يريد ووصل للمشهد الختامي في الدوري الأوروبي وينتظر إشبيلية الإسباني ليلة الجمعة بشوق كبير نحو تحقيق اللقب الأول منذ عشر سنين عجاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية