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المحترف الليبي مفتاح طقطق يتعافى من كورونا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي عبدالظاهر السقا أن نتيجة المسحة الثانية للدولي الليبي مفتاح طقطق جاءت سالبة ما يعني خلوه من فيروس كورونا.

وجاء ذلك في تصريح تلفزيوني أكد فيه السقا أن عددا من اللاعبين كانت نتيجتهم موجبة وبعد المسحة الثانية أظهرت التحاليل أن النتيجة سالبة ومن بين هؤلاء اللاعبين مفتاح طقطق.

وكان الوسط الرياضي الليبي قد تفاجأ الأيام الماضية بإصابة طقطق بالفيروس بعد أن تفشى بشكل كبير في فريقه الذي أجل جميع مبارياته في الدوري المصري.

وكان شقيق طقطق قد طمأن الجميع عبر 218 بأن الدولي الليبي حالته الصحية جيدة وأنه لم تظهر عليه أي أعراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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