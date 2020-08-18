المحترف الليبي مفتاح طقطق يتعافى من كورونا

كشف المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي عبدالظاهر السقا أن نتيجة المسحة الثانية للدولي الليبي مفتاح طقطق جاءت سالبة ما يعني خلوه من فيروس كورونا.

وجاء ذلك في تصريح تلفزيوني أكد فيه السقا أن عددا من اللاعبين كانت نتيجتهم موجبة وبعد المسحة الثانية أظهرت التحاليل أن النتيجة سالبة ومن بين هؤلاء اللاعبين مفتاح طقطق.

وكان الوسط الرياضي الليبي قد تفاجأ الأيام الماضية بإصابة طقطق بالفيروس بعد أن تفشى بشكل كبير في فريقه الذي أجل جميع مبارياته في الدوري المصري.

وكان شقيق طقطق قد طمأن الجميع عبر 218 بأن الدولي الليبي حالته الصحية جيدة وأنه لم تظهر عليه أي أعراض.

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