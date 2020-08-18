بعد تعافيه من الإصابة.. الهوني يعود للتدريبات تدريجياً

‬بدأ اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني العودة التدريجية إلى الملاعب عقب تعرضه لإصابة في أول جولة عقب استئناف النشاط في تونس.

ويواصل الهوني التدريب بشكل منفرد عن فريقه الترجي، حيث نشر النجم الليبي صورا له على تطبيق انستغرام تظهر جانبا من تدريباته في الصالة الرياضية تحت إشراف المعد البدني للترجي.

وكان الهوني قد تعرض لإصابة في مباراة فريقه أمام مستقبل سليمان توجب على إثرها أخذ راحة إجبارية لمدة ثلاثة أسابيع، ولكنه يسعى جاهدا للعودة في أقرب فرصة خاصة أن الترجي لم يحقق أي انتصار منذ إصابة الهوني واكتفى بحصد 3 تعادلات فقط.

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