طرابلس تحتضن منافسات دوري “المرحوم سعيد المريمي”

تتواصل منافسات كرة القدم في كل المدن الليبية رغم توقف النشاط الرسمي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد بشكل كبير.

وافتتح في طرابلس يوم الأحد الماضي دوري المرحوم المدرب سعيد المريمي مدرب الفئات السنية بنادي الأمواج الزرقاء.

وجمعت المباراة الافتتاحية بين فريقي السراج وصاحب الضيافة فريق المرحوم سعيد المريمي وحسم اللقاء بنتيجة ثقيلة وصلت لخمسة أهداف مقابل هدف وحيد وسط فرحة عارمة من الجمهور الرياضي الذي تابع المباراة.

وستتواصل باقي مباريات دوري المرحوم المدرب سعيد المريمي خلال الأيام القادمة وتوقع أن تزداد المنافسة يوما بعد يوم من أجل التتويج باللقب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية