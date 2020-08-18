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رسمياً.. تدشين رابطة مشجعي يوفنتوس في إجدابيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يرتبط الشباب في ليبيا بشكل كبير بكرة القدم وتختلف توجهاتهم في مسألة التشجيع، لكن أغلبهم يميل للأندية الإيطالية التي تحظى بشعبية كبيرة في ليبيا، وفي مقدمتها نادي يوفنتوس الذي سيطر على الكرة الإيطالية في السنوات الثماني الأخيرة إذ يعتبر أحد أكثر الأندية شعبية في ليبيا.

عشق الليبيين للسيدة العجوز جعلهم يشكلون عدة روابط للمشجعين في مدن مختلفة، وهذا ما حصل في اجدابيا بعد تأسيس الرابطة بشكل رسمي وتم تدشينها رسمياً بمباراة جمعت عددا من الأعضاء مرتدين جميعم غلالات اليوفي.

وتدور منذ سنوات طويلة فكرة تأسيس رابطة مشجعي يوفنتوس في مدينة اجدابيا في أذهان محبي البيانكونيري، والآن الحلم أصبح حقيقة وواقعا ملموسا يعيشه كل عشاق اليوفي داخل المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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