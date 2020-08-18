سوسيداد يتعاقد مع سيلفا

تعاقد ريال سوسيداد مع النجم الإسباني ديفيد سيلفا قادماً من مانشستر سيتي لمدة عامين حتى عام 2022.

الإعلان كان عبر بيان رسمي وكان أيضاً مفاجئاً لمتابعي كرة القدم حيث ارتبط سيلفا بالانتقال للاتسيو الإيطالي في الأيام القليلة الماضية.

ويبلغ النجم الإسباني من العمر 34 عاما وتنقل بين أندية فالنسيا وإيبار وسيلتا فيغو واسبانيول قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي ليقضي حوالي 10 سنوات في البريميرليغ.

وحاول العديد من الأندية في الأيام الماضية الفوز بتوقيع سيلفا إلا أنه فضل محطة ريال سوسيداد في نهاية المطاف.

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