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سوسيداد يتعاقد مع سيلفا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد ريال سوسيداد مع النجم الإسباني ديفيد سيلفا قادماً من مانشستر سيتي لمدة عامين حتى عام 2022.

الإعلان كان عبر بيان رسمي وكان أيضاً مفاجئاً لمتابعي كرة القدم حيث ارتبط سيلفا بالانتقال للاتسيو الإيطالي في الأيام القليلة الماضية.

ويبلغ النجم الإسباني من العمر 34 عاما وتنقل بين أندية فالنسيا وإيبار وسيلتا فيغو واسبانيول قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي ليقضي حوالي 10 سنوات في البريميرليغ.

وحاول العديد من الأندية في الأيام الماضية الفوز بتوقيع سيلفا إلا أنه فضل محطة ريال سوسيداد في نهاية المطاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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