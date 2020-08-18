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كومباني يعتزل ويتجه إلى تدريب أندرلخت البلجيكي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار المدافع البلجيكي فينسيت كومباني اعتزال كرة القدم والاتجاه إلى عالم التدريب من بوابة ناديه الأم أندرلخت البلجيكي.

وسيقود النجم البلجيكي فريقه بداية من الموسم القادم بعد مسيرة تنقّل فيها اللاعب بين أندية أندرلخت وهامبورغ ومانشستر سيتي.

وخاض النجم البلجيكي 360 مباراة رفقة مان سيتي ونجح في تحقيق لقب الدوري الإنكليزي في أربع مناسبات وكأس الرابطة مرتين فيما توج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي في مناسبتين.

كما كان كومباني من بين الأسماء البارزة رفقة المنتخب البلجيكي في العديد من المناسبات الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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