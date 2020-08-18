موندو ديبورتيفو: كومان مدرب رسمي لبرشلونة

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أن المدرب الهولندي رونالد كومان سيكون المدرب الذي سيقود الفريق خلفاً للمدرب كيكي سيتين.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن بارتوميو أوضح خلال مؤتمر صحفي بأن كومان هو المدرب الذي سيقود الإدارة الفنية للنادي الكاتالوني، وأشار بارتوميو بأن كل الكاتالونيين يعرفون كومان جيداً بعدما كان لاعباً في الفريق سابقاً حيث سيقود مشروع تغيير الفريق الأول للعودة إلى الواجهة.

وأكد رئيس برشلونة بأن المدرب الهولندي راهنت عليه الإدارة لكونه صاحب شخصية قوية ويمتلك سيرة ذاتية زاخرة مع العديد من الأندية إضافة إلى المنتخب الهولندي.

وكان رونالد كومان قد وصل إلى مطار إل برات في برشلونة مساء الثلاثاء تحضيراً لتوقيعه عقداً لمدة موسمين قابل للتمديد لموسم ثالث مع الفريق الكاتالوني.

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