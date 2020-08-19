مواجهة محتدمة بين بايرن ميونيخ وليون لبلوغ نهائي الأبطال

تقرير 218

ستقام القمة الكروية بين بايرن ميونخ وليون برسم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في سعي الفريقين لبلوغ مشهد الختام للموسم الأوروبي .

الفريق البافاري وبعدما أطاح ببرشلونة بفوز تاريخي بثمانية أهداف مقابل هدفين أصبح على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى المباراة النهائية لأكبر البطولات القارية.

البافاري يسعى لإكمال الموسم بأفضل صورة ليحصد الثلاثية بعد غياب دام سبع سنوات، مهمة صعبة في انتظار المدرب هانسي فليك وباقي نجوم العملاق البافاري أمام خصم عنيد فاجأ الجميع أمام أندية من العيار الثقيل .

أما ليون والذي لا يعد بالفريق المرشح على الورق سيلعب مباراة نصف النهائي بكل أريحية وهو ما مكنه من التأهل على حساب يوفنتوس في ثمن النهائي وأمام مانشستر سيتي في ربع النهائي بطريقة فاجأت كل المراقبين وشكلت نظرة جديدة للكرة الأوروبية .

انضباط تكتيكي في تشكيلة المدرب رودي غارسيا بعد توقف الدوري منذ فترة والتركيز على بطولة أبطال أوروبا، أمام هجوم بايرن ميونيخ فالجميع يعرف أنه الأبرز في القارة الأوروبية رغم التركيز على مفاتيح خط وسط يعد الأبرز في موسم الكرة الألمانية والأوروبية.

وستكشف المواجهة الألمانية الفرنسية وجه الطرف الثاني في نهائي ملعب النور بداية الأسبوع المقبل ليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان.

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