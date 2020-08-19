ملعب النادي الأفريقي درنة بحلة جديدة قريباً

تتواصل أعمال الصيانة والتطوير بملعب نادي الأفريقي درنة، الكائن في منطقة الساحل الشرقي وذلك من أجل تجهيزه لاستقبال المباريات خلال الفترة المقبلة، وأن يصبح الملعب لائقاً باسم وعراقة النادي.

ودخلت أعمال الصيانة والتطوير، بملعب نادي الأفريقي، مرحلة جديدة، بعد وصول العشب الصناعي الخاص بأرضية الملعب، والذي أصبح جاهزا. كما أن إدارة نادي الأفريقي تسعى لبناء مدرج جديد لجماهير النادي، ومبنى إقامة للرياضيين ووصلت نسبة الإنجاز إلى 80%.

إدراك متميز ومجهود مبذول من قبل اللجنة التسييرية بالنادي الأفريقي يؤكد أهمية وفوائد الرياضة وما لها من تأثير إيجابي على كافة المجالات، فما كان منها إلا أن أولت كامل الاهتمام ورسمت السياسات التي تخدم هذه المؤسسة للنهوض بها لما هو مأمول من مستقبل رياضي مشرق للوصول إلى أعلى المستويات.

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