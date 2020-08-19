اخبار الرياضة

وعود من “بلدي سبها” لحل مختنقات قطاع الرياضة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في مدينة سبها اجتماع ضم عميد البلدية الشاوش غربال ورئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة أحمد السني وبعض ممثلي الاتحاد الفرعية والأندية في المدينة.

وتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه الرياضة إجمالاً في المدينة وخاصة ما يتعلق ببناء ملعب ومضمار لألعاب القوى حيث وعد عميد البلدية بالمساهمة في حل هذه المختنقات.

كما خلص الاجتماع أيضاً للحديث عن أرض الفروسية في سبها حيث أشار عميد البلدية إلى رغبته في إنهاء هذا الخلاف من خلال دعوة الجهات التي لها علاقة بذلك لوضع النقاط على الحروف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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