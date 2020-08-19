وعود من “بلدي سبها” لحل مختنقات قطاع الرياضة

أقيم في مدينة سبها اجتماع ضم عميد البلدية الشاوش غربال ورئيس فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة أحمد السني وبعض ممثلي الاتحاد الفرعية والأندية في المدينة.

وتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه الرياضة إجمالاً في المدينة وخاصة ما يتعلق ببناء ملعب ومضمار لألعاب القوى حيث وعد عميد البلدية بالمساهمة في حل هذه المختنقات.

كما خلص الاجتماع أيضاً للحديث عن أرض الفروسية في سبها حيث أشار عميد البلدية إلى رغبته في إنهاء هذا الخلاف من خلال دعوة الجهات التي لها علاقة بذلك لوضع النقاط على الحروف.

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