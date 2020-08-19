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عروض احترافية تُحيّر المهاجم الليبي صالح الطاهر

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المهاجم الليبي صالح الطاهر المحترف السابق في صفوف نادي الرفاع البحريني حصل على عرضين للاحتراف في الفترة القادمة.

وأشار موقع ريميسا إلى أن وجهة صالح الطاهر القادمة قد تكون في السعودي الممتاز أو في الدوري الإماراتي حيث يوجد اللاعب حالياً في البحرين ويقوم بتقييم عروضه رفقة وكيل أعماله.

واتجه الطاهر في الفترة الماضية إلى خيار فسخ التعاقد مع فريق الرفاع البحريني على الرغم من انتقاله إلى صفوفه في شهر يناير الماضي قادماً من فريق اتحاد طنجة المغربي.

ويعتبر الطاهر من أبرز مهاجمي الكرة الليبية في السنوات الأخيرة حيث خاض العديد من التجارب المحلية والاحترافية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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