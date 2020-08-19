اخبار الرياضة

شخصيات تطالب الرئاسي بعدم فصل “الشباب والرياضة”

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم عدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي الرياضة ملتقى جمع عددا من شباب ليبيا طالبوا من خلاله المجلس الرئاسي عدم فصل هيئة الشباب والرياضة.

الملتقى الذي أقيم في أبراج ذات العماد في العاصمة طرابلس تم في ختامه إصدار بيان موجه إلى المجلس الرئاسي طالبوا فيه عدم فصل هيئة الشباب والرياضة وترفيعها إلى وزارة، وتكليف الدكتور بشير القنطري وزيراً وتسمية وكيل للشباب وآخر للرياضة.

وطالب الحضور أيضا بعقد اجتماع طارئ مع رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج لمناقشة جميع المواضيع التي تهتم بالشباب والرياضة ولطرح مشاكلهم وإيجاد حلول لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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