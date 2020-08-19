الاتحاد الأفريقي يعتمد اللجنة الليبية للرياضات الإلكترونية

اعتمد الاتحاد الأفريقي رسمياً لجنة الرياضات الإلكترونية الليبية لتحظى بالتالي بعضوية الاتحاد الأفريقي ليصبح بإمكانها المشاركة في جميع المسابقات المنضوية تحته.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الرياضات الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة من شهادة اعتماد الاتحاد الأفريقي، وأكدت أنه بفضل الجنود المجهولين حصلت على العضوية وبإمكانها المشاركة في جميع البطولات المنضوية تحت الاتحاد.

وستكون جميع المسابقات في الفترة الحالية عبر الإنترنت نظراً لتفشي فيروس كورونا في العالم والذي أدى إلى تجميد النشاط الرياضي لأشهر طويلة وعقب انتهاء الوباء ستكون لجنة الرياضات الإلكترونية الليبية جاهزة للمشاركة في المسابقات القارية والدولية.

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