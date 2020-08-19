حارس روما يؤكد إصابته بكورونا

لا يزال فيروس كورونا يضرب لاعبي كرة القدم مع الازدياد الملحوظ لنسبة الإصابات في العالم، حيث أعلن اليوم حارس مرمى نادي روما انطونيو ميرانتي إصابته رسمياً بالفيروس بعد أن ظهرت نتائجه إيجابية.

وقال ميرانتي صاحب الـ37 عاما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أهلا بالجميع، أريد إخباركم بأن الفحوصات أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، (كوفيد 19) ولكن لا يوجد أعراض قد ظهرت، وأنا أشعر بأنني جيد وفي أفضل حال”، كما لم ينسى شكرا كل الجماهير التي دعمته وأرسلت له رسائل دعم.

ولم يخالط حارس روما أي أحد من زملائه في الفريق خلال المدة الماضية إذ إنه يقضي إجازته الصيفية قبل استئناف التدريبات تأهباً لانطلاق الموسم الجديد في إيطاليا.

يذكر أن ميرانتي شارك في خمس مباريات في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي إذ يعتبر الحارس الثاني في فريق العاصمة روما خلف باو لوبيز.

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