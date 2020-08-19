بصفقة جديدة.. أبو سليم يواصل تحركاته النشطة في الميركاتو

يواصل نادي أبو سليم تحركاته في الميركاتو الحالي بمجموعة من الصفقات كان آخرها التعاقد مع اللاعب جمعة أبورقيقة.

ويعمل نادي أبوسليم خلال الفترة الحالية على تجديد عقود مجموعة من اللاعبين وانتداب أسماء تمتلك التجربة والخبرة لضمان المنافسة على اللقب في الموسم القادم الذي قرر اتحاد الكرة انطلاقه في الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم على الرغم من عدم توضيحه للآلية المتبعة لانطلاق المسابقة.

وأنهى بوسليم قبل أيام صفقة انتقال مجموعة من اللاعبين وعلى رأسهم طارق الجمل الذي سبق له تمثيل المنتخب الوطني والتنقل بين أندية الاتحاد والنادي الأهلي بنغازي.

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