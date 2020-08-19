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بصفقة جديدة.. أبو سليم يواصل تحركاته النشطة في الميركاتو

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل نادي أبو سليم تحركاته في الميركاتو الحالي بمجموعة من الصفقات كان آخرها التعاقد مع اللاعب جمعة أبورقيقة.

ويعمل نادي أبوسليم خلال الفترة الحالية على تجديد عقود مجموعة من اللاعبين وانتداب أسماء تمتلك التجربة والخبرة لضمان المنافسة على اللقب في الموسم القادم الذي قرر اتحاد الكرة انطلاقه في الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم على الرغم من عدم توضيحه للآلية المتبعة لانطلاق المسابقة.

وأنهى بوسليم قبل أيام صفقة انتقال مجموعة من اللاعبين وعلى رأسهم طارق الجمل الذي سبق له تمثيل المنتخب الوطني والتنقل بين أندية الاتحاد والنادي الأهلي بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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