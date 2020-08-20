اخبار الرياضة

رسمياً.. دورتموند يضم موهبة الفريق الملكي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بروسيا دورتموند ضم لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهي في صيف 2022.

وقدم النادي الألماني اللاعب في مقره بعد توقيع العقود بينهما، حيث من المنتظر أن يعتمد عليه المدرب السويسري لوسيان فافر في خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان رينير قد انضم إلى ريال مدريد قادماً من فلامينغو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو حيث شارك مع فريق الكاستيا خلال مباريات الموسم الماضي، ليعلن النادي الملكي إعارته إلى بروسيا دورتموند وذلك لاكتمال صفوفه باللاعبين الأجانب وعدم حصوله على جواز أوروبي ولاكتساب الخبرات خلال المواسم المقبلة قبل العودة للمنافسة على مكان بين لاعبي الفريق الأول.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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