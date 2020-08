«كورونا» يتوغل بين صفوف نادي ليفربول ويُسجل أصابتين

منذ بداية انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، اتخذت الكثير من الحكومات من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، ومنها الغاء الكثير من الفعاليات والانشطة الرياضية باختلاف أنواعها سواءً المحلية منها والعالمية،

وتعاني كرة القدم مع تفشى كورونا، من توقف غير مسبوق في منافساتها حول العالم، ليرسم ذلك خريطة أزمة حقيقية قد يبدأ تأثيرها بالظهور لاحقا.

حيث ضرب فيروس كورونا، معسكر ليفربول في النمسا، وذلك خلال استعدادات الفريق الأحمر لخوض منافسات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن تقارير إعلامية، أن ليفربول سجل حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه، مشيرة إلى أن اللاعبين المصابين، هما الظهير الإنجليزي اللاعب ألكسندر أرنولد، والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، الذي تم عزله في غرفة خاصة بمعسكر الفريق في النمسا خلال الساعات القليلة الماضية.

ولم يصدر نادي ليفربول، الذي يستعد للدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الإنجليزي، أي بيان حتى الآن بشأن إصابة لاعبيه بالفيروس.

وسيستمر الفريق الأحمر في التدريبات حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أن يخوض بعض المباريات التمهيدية قبل مواجهة أرسنال، في الـ29 من الشهر الجاري، ضمن كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

