بايرن ميونخ يبلغ نهائي أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه

تقرير 218

جمعت مواجهة ملعب خوسيه ألفالادي في نصف النهائي الثاني بين بايرن ميونخ وليون في السعي للوصول إلى النهائي الحلم بداية الأسبوع المقبل.

وحملت دقائق المباراة الأولى في طياتها أول تهديد صريح عبر مينفيس ديباي الذي انفرد بالحارس مانويل نوير إلا أن الهولندي أضاعها بغرابة، قبل أن يواصل ليون ضغطه ويصنع كارل إيكامبي الهدف الثاني بكرة في القائم في الدقيقة السابعة عشرة.

دقيقة واحدة بعدها كانت كافية ليكشر بها العملاق البافاري عن أنيابه بعدما انطلق سيرج غنابري بكرته من أمام دفاع الفرنسيين ليرسل بعدها كرة قوية في شباك الحارس أنتوني لوبيز مفتتحا أهداف المباراة بأجمل طريقة ممكنة.

وفرض غنابري نفسه مبكراً نجماً لسهرة لشبونة ما قبل الأخيرة في المسابقة الأعرق بعدما مرر لبريسيتش الذي قدم عرضية للهداف روبرت ليفاندوفيسكي الذي لم يستغلها لتعود لغنابري ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثلاثين منهياً الشوط الأول بتفوق للألمان.

ومع انطلاقة الشوط الثاني حاول الكرواتي بريسيتش تعميق جراح الفرنسيين لكن الحارس لوبيز تصدى لكرته بكل سهولة، وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة أنهى ليفاندوفيسكي كل آمال ليون بتقليص الفارق بعدما دق المسمار الثالث في نعش ممثل فرنسا الثاني في نصف النهائي، ليعبر ببطل ألمانيا إلى مشهد الختام للمرة الحادية عشرة في تاريخه، ومقدماً أجمل نسخه على الإطلاق في سعيه لحصد الثلاثية التاريخية أمام باريس سان جيرمان.

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