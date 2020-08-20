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يويفا يدرس السماح للمشجعين بحضور السوبر الأوروبي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح للمشجعين بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبية والتي ستقام في سبتمبر المقبل بالعاصمة الهنغارية بودابست تمهيدا لعودة محتملة للجمهور للملاعب بأعداد محدودة.

وعقد اليويفا مؤتمرا عبر دوائر الاتصال بحضور ممثلين عن كل الاتحادات الوطنية الأعضاء الخمسة والخمسين لمناقشة سبل عودة الجمهور للملاعب.

وأكد اليويفا أنه سيكون من السابق لأوانه السماح للمشجعين بحضور مباراة السوبر الأوروبية لكنه وافق على استغلال بعض المناسبات لمعرفة مدى تأثير عودة المشجعين على الإجراءات الصحية المتبعة حاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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