يويفا يدرس السماح للمشجعين بحضور السوبر الأوروبي

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح للمشجعين بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبية والتي ستقام في سبتمبر المقبل بالعاصمة الهنغارية بودابست تمهيدا لعودة محتملة للجمهور للملاعب بأعداد محدودة.

وعقد اليويفا مؤتمرا عبر دوائر الاتصال بحضور ممثلين عن كل الاتحادات الوطنية الأعضاء الخمسة والخمسين لمناقشة سبل عودة الجمهور للملاعب.

وأكد اليويفا أنه سيكون من السابق لأوانه السماح للمشجعين بحضور مباراة السوبر الأوروبية لكنه وافق على استغلال بعض المناسبات لمعرفة مدى تأثير عودة المشجعين على الإجراءات الصحية المتبعة حاليا.

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