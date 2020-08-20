الأهلي بنغازي يحتفل بولادة كتاب عن تاريخه وبطولاته

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إطلاقه لكتابه الذي يحمل اسم “النادي الأهلي تاريخ وأمجاد وبطولات” ليقوم بتوثيق مرحلة تاريخية للنادي منذ تأسيسه عام 1947 حتى 1968.

ويشرف الصحفي الرياضي عبدالباسط الشيخي على تجهيز الكتاب برعاية من قبل المركز الإعلامي للنادي واللجنة الثقافية حيث أقيم حفل تدشين الكتاب في مقر النادي مساء الأربعاء بوجود رئيس النادي خالد السعيطي ورئيس رابطة المشجعين واللاعب السابق عبدالفتاح الفرجاني.

ويجري موقع 218 منذ حوالي أسبوعين تحقيقاً صحفياً يحمل أكثر من سلسلة ويطرح من خلاله مجموعة من التساؤلات حول فقر المكتبة الرياضية في ليبيا على مر السنوات الماضية على الرغم من أن الرياضة تحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

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