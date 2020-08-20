تحذير رسمي.. الأنشطة الرياضية تُهدّد وضع ليبيا الوبائي

عممت الهيئة العامة للشباب والرياضة بياناً أكدت فيه ضرورة إيقاف أي نشاط رياضي نظراً لتفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وشددت لجنة الأزمة بالهيئة على جميع الاتحادات والأندية والصالات الرياضية الالتزام بعدم إقامة أي نشاط خلال هذه الفترة إلا بموافقة اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت لجنة الأزمة أنها لم تمنح الإذن لأي جهة باستئناف نشاطها الرياضي، حيث استأنف عدد من الاتحادات الرياضية نشاطها الفترة الماضية وأقامت عددا من المسابقات والمنافسات الرياضية، وأكدت لجنة الأزمة أن كل من سيخالف تعليماتها عليه تحمل المسؤولية القانونية.

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