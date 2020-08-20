اخبار الرياضة

تحذير رسمي.. الأنشطة الرياضية تُهدّد وضع ليبيا الوبائي

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عممت الهيئة العامة للشباب والرياضة بياناً أكدت فيه ضرورة إيقاف أي نشاط رياضي نظراً لتفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وشددت لجنة الأزمة بالهيئة على جميع الاتحادات والأندية والصالات الرياضية الالتزام بعدم إقامة أي نشاط خلال هذه الفترة إلا بموافقة اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت لجنة الأزمة أنها لم تمنح الإذن لأي جهة باستئناف نشاطها الرياضي، حيث استأنف عدد من الاتحادات الرياضية نشاطها الفترة الماضية وأقامت عددا من المسابقات والمنافسات الرياضية، وأكدت لجنة الأزمة أن كل من سيخالف تعليماتها عليه تحمل المسؤولية القانونية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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