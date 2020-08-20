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الشلماني يؤكد استعداد المنتخب لتصفيات الكان

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحديد مواعيد استئناف تصفيات كأس أفريقيا في شهر نوفمبر المقبل وانطلاق تصفيات كأس العالم في شهر مايو من العام القادم.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني في تصريحات لموقع ريميسا أن المنتخب الوطني جاهز لاستئناف التصفيات.

وأضاف الشلماني في تصريحاته أنه تواصل مع لجنة الأزمة الخاصة بوباء كورونا المستجد في الحكومتين، وحصل على موافقة بإقامة معسكرات للمنتخب بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن اختيار المدربين علي المرجيني وأحمد السنفاز للإشراف على فرسان المتوسط جاء بموافقة المكتب التنفيذي، ويسعى رفاق أحمد بن علي لبلوغ نهائيات كأس أفريقيا بعد غياب لسنوات طويلة عن العرش الأفريقي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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