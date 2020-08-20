الشلماني يؤكد استعداد المنتخب لتصفيات الكان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحديد مواعيد استئناف تصفيات كأس أفريقيا في شهر نوفمبر المقبل وانطلاق تصفيات كأس العالم في شهر مايو من العام القادم.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني في تصريحات لموقع ريميسا أن المنتخب الوطني جاهز لاستئناف التصفيات.

وأضاف الشلماني في تصريحاته أنه تواصل مع لجنة الأزمة الخاصة بوباء كورونا المستجد في الحكومتين، وحصل على موافقة بإقامة معسكرات للمنتخب بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن اختيار المدربين علي المرجيني وأحمد السنفاز للإشراف على فرسان المتوسط جاء بموافقة المكتب التنفيذي، ويسعى رفاق أحمد بن علي لبلوغ نهائيات كأس أفريقيا بعد غياب لسنوات طويلة عن العرش الأفريقي.

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