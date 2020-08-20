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مصادر تكشف لـ218 وضع حمدو الهوني بعد الإصابة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني إلى التدريبات رفقة زملائه في الترجي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى بعد استئناف النشاط أمام مستقبل سليمان في الدوري التونسي.

ويستعد الترجي لمواجهة الملعب التونسي صاحب المركز السابع يوم السبت المقبل وبحسب مصادر 218 فإن الهوني لن يكون حاضرا في لقاء الملعب التونسي إذ يحاول المعد المدني مسابقة الزمن ليكون حمدو جاهزا في لقاء الديربي أمام النادي الإفريقي يوم الأربعاء القادم.

ويسعى الترجي لحسم اللقب مبكرا إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد خمسين نقطة وبفارق عشرة نقاط عن ملاحقه النادي الصفاقسي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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