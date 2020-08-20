مصادر تكشف لـ218 وضع حمدو الهوني بعد الإصابة

انضم اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني إلى التدريبات رفقة زملائه في الترجي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأولى بعد استئناف النشاط أمام مستقبل سليمان في الدوري التونسي.

ويستعد الترجي لمواجهة الملعب التونسي صاحب المركز السابع يوم السبت المقبل وبحسب مصادر 218 فإن الهوني لن يكون حاضرا في لقاء الملعب التونسي إذ يحاول المعد المدني مسابقة الزمن ليكون حمدو جاهزا في لقاء الديربي أمام النادي الإفريقي يوم الأربعاء القادم.

ويسعى الترجي لحسم اللقب مبكرا إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد خمسين نقطة وبفارق عشرة نقاط عن ملاحقه النادي الصفاقسي.

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