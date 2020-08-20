الزناد يكشف تفاصيل نزاله المقبل.. ويعد الليبيين بـ”القاضية”

يستعد البطل الليبي مالك الزناد لنزاله المقبل والذي سيكون في شهر أكتوبر القادم في دولة مالطا محل إقامته.

وحسب تصريحات الزناد لموقع ريميسا فإن النزال القادم هو الـ17 في مسيرته الاحترافية برياضة الملاكمة والتي حقق فيها نجاحات كبيرة.

وسيكون منافس الزناد المقبل روسي الجنسية وستكون المنافسة على حزام WBC فيما أضاف مالك في تصريحاته أنه سيدخل النزال بهدف الفوز بالضربة القاضية كعادته.

وكان الزناد قد تمكن من إسقاط خصمه التشيكي أوندريج رادو بالضربة القاضية، في آخر نزال له والذي أقيم في نهاية شهر يوليو الماضي بمالطا.

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