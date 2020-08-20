اخبار الرياضة

لفتة تقديرية للدور الثقافي لنادي الاتحاد

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الثقافة في حكومة الوفاق حسن أونيس بزيارة لنادي الاتحاد وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة جمال الجعفري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وعبر أونيس عبر الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن سعادته بهذه الزيارة مشيدا بالدور الثقافي الذي تلعبه الأندية ونادي الاتحاد على وجه الخصوص مشيرا في الوقت ذاته إلى رغبته في تعزيز هذا الجانب.

ومن جانبه، أكد الجعفري أن إدارة نادي الاتحاد مهتمة بشكل كبير بالجانب الثقافي وتسعى جاهدة إلى تطويره داخل أروقة النادي وهذا من صميم عملها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • أكثر من تقافة السرقة ما يعرف جمال الجعفري فنادى بحجم نادى الاتحاد ( سلام قدرى / نورى الترهونى / احمد الاحول / بانى / لاغا / عبود / رمضان المصري / السرى / الخمسى/ عبدالسلام محمد / بيزان/ السوكنى / سعد مسعود / الزنتوتى / الريانى / العائب / نوريتا / الخ….) هل يشرفه وجود هذا السارق على رأس إدارته ؟

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