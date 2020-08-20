لفتة تقديرية للدور الثقافي لنادي الاتحاد

قام وزير الثقافة في حكومة الوفاق حسن أونيس بزيارة لنادي الاتحاد وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة جمال الجعفري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وعبر أونيس عبر الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن سعادته بهذه الزيارة مشيدا بالدور الثقافي الذي تلعبه الأندية ونادي الاتحاد على وجه الخصوص مشيرا في الوقت ذاته إلى رغبته في تعزيز هذا الجانب.

ومن جانبه، أكد الجعفري أن إدارة نادي الاتحاد مهتمة بشكل كبير بالجانب الثقافي وتسعى جاهدة إلى تطويره داخل أروقة النادي وهذا من صميم عملها.

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