أكاديمية المدى تستأنف نشاطها بإمكانات مُتقدّمة

عادت أكاديمية المدى لتدريب الناشئين تحت قيادة المدرب الوطني جمال بالنور لفتح أبوابها من جديد بعد توقف نشاطها الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الأكاديمية قد افتتحت فرعا جديدا لها في ملعب سهى بن الحارث والذي يتمتع بمواصفات جيدة كما يتوفر فيه مسبح بمواصفات عالية سيساعد الرياضيين على الاسترخاء عقب التدريب.

وتتميز الأكاديمية بما تقدمه من مستويات في علم التدريب الرياضي وعلم النفس التربوي، ما جعلها تلاقي إقبالا كبيرا من الناشئين إضافة إلى تحقيقها لمراكز متقدمة في البطولات التي تشارك فيها.

وكان آخر إنجازات أكاديمية المدى هو تتويجها بلقب بطولة المرحوم محمد لاغا الذي أشرف على تنظيمها جمعية الوفاء للرياضيين القدامى وكذلك تتويجهم بلقب بطولة سوسة الدولية في تونس.

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