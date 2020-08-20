اخبار الرياضة

بـ4 إصابات.. كورونا يضرب صفوف كالياري

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف نادي كالياري عن أربع إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفه خلال الكشوفات الروتينية تمهيدا لبداية تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر القادم.

وذكر النادي الإيطالي في بيانه أن الرباعي فيليب براداريتش ولوكا تشيبيتيلي والبرتو تشيري وكيريل ديسبودوف جميعهم تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا أثناء قضائهم فترة الإجازة خلال المدة الماضية.

وينص البروتوكول الصحي للدوري الإيطالي على عزل اللاعبين والمصابين ومن كان على اتصال بهم لمدة 14 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية التي تهدف لمحاربة الفيروس وعدم تفشيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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