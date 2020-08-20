بـ4 إصابات.. كورونا يضرب صفوف كالياري

كشف نادي كالياري عن أربع إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفه خلال الكشوفات الروتينية تمهيدا لبداية تدريبات الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر القادم.

وذكر النادي الإيطالي في بيانه أن الرباعي فيليب براداريتش ولوكا تشيبيتيلي والبرتو تشيري وكيريل ديسبودوف جميعهم تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا أثناء قضائهم فترة الإجازة خلال المدة الماضية.

وينص البروتوكول الصحي للدوري الإيطالي على عزل اللاعبين والمصابين ومن كان على اتصال بهم لمدة 14 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية التي تهدف لمحاربة الفيروس وعدم تفشيه.

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