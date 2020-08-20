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الأهلي بنغازي يختتم دوري الأوفياء للناشئين

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الأنشطة الرياضية وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا لم تتوقف وفي النادي الأهلي بنغازي كان الموعد مع بطولة الأوفياء للناشئين من مواليد 2007 و2008 و2009 وبعض من اللاعبين من مواليد 2010.

وانطلقت البطولة قبل فترة طويلة وتوقفت لبعض الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا ومن ثم جرى استكمالها في الأيام الماضية وراعت اللجنة المنظمة خلال هذه البطولة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الوباء.

وشهدت هذه البطولة بروز عدد من الناشئين الجدد الذين تنتظرهم استحاقات في الفترة المقبلة فور استئناف النشاط الرياضي في البلاد وانحسار الجائحة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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