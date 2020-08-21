إصابة 3 لاعبين في بوكا جونيورز بكورونا

تعرض ثلاثة لاعبين من فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني للإصابة بفيروس كورونا بعد الفحوصات التي أجرتها الإدارة لجميع العاملين فيه.

النادي الأرجنتيني أعلن عبر منصاته في مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابة الثلاثي إيفان ماكروني والترو بو وأجستين لاسترا حيث ستدخل هذه الأسماء في مرحلة العزل الصحي والابتعاد عن لاعبي الفريق لمدة ثلاثة أيام في انتظار إجراء الفحص الثاني.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد أعلن قبل أشهر عن انتهاء الدوري دون تحديد موعد جديد للموسم القادم لكن أندية بوكا جونيورز وريفير بليت وراسينج تستعد للمشاركة في كأس ليبرتادوريس.

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