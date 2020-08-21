نهائي مرتقب بين إشبيلية والإنتر في اليوروباليغ

تقرير 218

مواجهة الحقيقة تلك التي ستجمع إنتر ميلانو وإشبيلية في حسم لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، مباراة واحدة هي من ستفصل الفريق الإيطالي عن العودة لمنصات التتويج الأوروبية للمرة الأولى منذ عشرة أعوام حين حصد لقب الأبطال.

تتويج سيكون أفضل ختام لموسم الإنتر ومدربه أنطونيو كونتي الذي يراهن على منظومة الدفاع التي يقودها كل من دييغو غودين وستيفان دي فري كما سيواصل اعتماده على ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو ولوتارو مارتينيز.

وفي المقابل يستعد ملك المسابقة تاريخيا إشبيلية للظفر بها للمرة السادسة له في آخر أربعة عشر عاما، الفريق الأندلسي الذي حقق الفوز في كل المباريات النهائية التي دخلها ينتظر منه الجمهور الإسباني أن يخرج بالموسم ببطولة قارية بعد خروج كل الفرق من المسابقات الأوروبية.

المباراة النهائية لها أهمية خاصة للمدربين أنطونيو كونتي وجولين لوبتيغي اللذين سيشكل لهما الفوز باللقب مكانتيهما بين المدربين الكبار في أوروبا محليا وقاريا بعد فترات صعبة في الماضي القريب.

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