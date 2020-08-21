كونتي يطمح لحصد لقبه الأوروبي الأول كمدرب

كشف مدرب إنتر ميلانو أنطونيو كونتي بأن فريقه سيقدم كل إمكانياته للتتويج بلقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في المباراة النهائية التي ستحتضنها مدينة كولن الألمانية.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي: “كلاعب خضت نهائيات كثيرة فزت بها وخسرت الناس فقط يتذكرونك إذا انتصرت.. فزت بدوري الأبطال لكني خسرت ثلاثة نهائيات، ما يسجله التاريخ هو ما تفوز به”.

وأوضح كونتي “يجب أن يكون لدينا حماس واستغلال الفرصة، التي سنحت لنا من هذا المسار الأوروبي علينا أن نفخر بالوصول للنهائي بعد عشر سنوات”.

وقال كونتي “نحن نحترم إشبيلية كثيراً ولدينا حظوظنا ولدينا أوراقنا، وسنحاول الفوز بهذه المباراة بأي طريقة”.

ويأمل المدرب كونتي في التتويج باللقب الأول له أوروبياً كمدرب والرابع للإنتر في المسابقة الأوروبية وذلك بعدما قدم موسماً استثنائياً في الدوري باحتلاله المركز الثاني برصيد 82 نقطة خلف يوفنتوس حامل اللقب.

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