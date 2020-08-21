قدامى المحلة يُحقّقون فوزاً ودياً على الاتحاد

يواصل فريق قدامى المحلة استعداداته للمشاركة في البطولة الودية والتي يسعى نادي الاتحاد لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة عدة أندية من طرابلس والمنطقتين الغربية والوسطى.

وفي سياق هذه الاستعدادات، تبارى قدامى المحلة مع نظرائهم بنادى الاتحاد في مباراة شهدت إثارة وتنافساً كبيراً بين نجوم الكرة السابقين بالناديين الجارين.

واستطاع الفريق البرتقالي تحقيق الفوز على مضيفه العريق بهدف دون مقابل سجله لاعبه الحيوي طارق الزروق.

وشهد هذا اللقاء حضوراً مميزاً للعديد من اللاعبين المتألقين مثل: محمد الحمروني وأكرم الهمالي ومحمد الصناني وخالد المرغني من الاتحاد ويوسف السيليني وحمزة الأخضر وفوزي الكانوني وعلاء أبوشاقور من المحلة.

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