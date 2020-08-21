راك الكاتالونية: مغادرة برشلونة خطوة واردة لدى ميسي

كشفت إذاعة راك الكاتالونية أن النجم ليونيل ميسي أخبر المدرب رونالد كومان أنه لم يحدد مستقبله مع فريق برشلونة مشيرا إلى أنه لا يستبعد خيار الرحيل.

ورفض محيط الأرجنتيني ليونيل ميسي التعليق على نتائج الاجتماع الذي جمعه مع المدرب الجديد رونالد كومان، كما لم يوضح نادي برشلونة صحة الأخبار التي راجت في الصحف الإسبانية في الأسبوع الماضي حول رحيل نجمه قبل انطلاق الموسم المقبل وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كارثية أمام بايرن ميونيخ.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن ميسي سيغادر برشلونة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأمر الذي أدى إلى إقالة المدير الرياضي إيريك أبيدال إضافة إلى المدرب كيكي سيتين.

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