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راك الكاتالونية: مغادرة برشلونة خطوة واردة لدى ميسي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إذاعة راك الكاتالونية أن النجم ليونيل ميسي أخبر المدرب رونالد كومان أنه لم يحدد مستقبله مع فريق برشلونة مشيرا إلى أنه لا يستبعد خيار الرحيل.

ورفض محيط الأرجنتيني ليونيل ميسي التعليق على نتائج الاجتماع الذي جمعه مع المدرب الجديد رونالد كومان، كما لم يوضح نادي برشلونة صحة الأخبار التي راجت في الصحف الإسبانية في الأسبوع الماضي حول رحيل نجمه قبل انطلاق الموسم المقبل وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كارثية أمام بايرن ميونيخ.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أن ميسي سيغادر برشلونة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأمر الذي أدى إلى إقالة المدير الرياضي إيريك أبيدال إضافة إلى المدرب كيكي سيتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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