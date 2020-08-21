رونالد كومان.. آمال معقودة لإعادة برشلونة إلى التوهج

تقرير 218

اكتملت مهمة البحث عن منقذ لبرشلونة، بعدما أصبح المدرب الهولندي رونالد كومان ربانا لسفينة كاتالونيا التي أوشكت على الغرق .

كومان ارتدى قميص البارسا للمرة الأولى عام 1989 فكان ضمن تشكيلة وصفت حينها بفريق الأحلام، فلعب تحت قيادة المدرب يوهان كرويف الأب الروحي للفريق الكاتالوني وصانع أمجاده .

ووصال كومان مسيرته الناجحة لستة مواسم وقاد الفريق لافتتاح ألقاب دوري أبطال أوروبا بهدفه التاريخي في النهائي أمام سامبدوريا عام 1992 بصاروخ أطلقه في ملعب ويمبلي.

وصُنف رونالد بأحد أفضل المدافعين التاريخيين في العالم كيف لا وهو الذي سجل 239 هدفا مع الأندية التي لعب فيها بالإضافة إلى 14 هدفا بقميص منتخب الطواحين الهولندية رقم قياسي جعله صعب المنال.

أما مشواره التدريبي فمر على عدة أندية أبرزها أياكس الهولندي وبنفيكا الهولندي علاوة على ساوثهامبتون وإيفرتون الإنجليزيين وفالنسيا الإسباني إلا أن الخطوة الأبرز والأنجح له كانت مع منتخب هولندا الذي تسلم زمام مهامه وهو في حالة تشبه حالة برشلونة حاليا بعدما أخفق في بلوغ مونديال روسيا الماضي فبدأ معه بقوة ووصل معه إلى وصافة دوري الأمم الأوروبية فضلا عن التأهل إلى نهائيات اليورو المقبل .

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