اخبار الرياضة

“اتحاد السباحة” حاضر في اجتماع الأندية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حضر رئيس الاتحاد العام للسباحة عصمان القنين اجتماع أندية طرابلس ومصراتة والزاوية والجنوب الذي عقد بقاعة الاجتماعات في ذات العماد للتأكيد على ضرورة عدم فصل هيئة الشباب والرياضة.

ولم يقتصر الحضور على رئيس الاتحاد العام بل شهد الاجتماع أيضا مشاركة رئيس الاتحاد الفرعي زليتن مصطفى طفح الذي ألقى كلمة أكد من خلالها دور هيئة الشباب والرياضة في دعم الرياضة والسباحة على وجه الخصوص وتمثلت أبرز خطوات هذا الدعم مؤخراً في صيانة حوض النادي البحري بمدينة زليتن الذي عانى من الإهمال لسنوات.

وتعمل الاتحادات والأندية في هذه الفترة على استثمار مرحلة التوقف وإحداث مجموعة من الاصلاحات بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة الليبية بعد عودتها في المستقبل القريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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