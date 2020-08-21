“اتحاد السباحة” حاضر في اجتماع الأندية

حضر رئيس الاتحاد العام للسباحة عصمان القنين اجتماع أندية طرابلس ومصراتة والزاوية والجنوب الذي عقد بقاعة الاجتماعات في ذات العماد للتأكيد على ضرورة عدم فصل هيئة الشباب والرياضة.

ولم يقتصر الحضور على رئيس الاتحاد العام بل شهد الاجتماع أيضا مشاركة رئيس الاتحاد الفرعي زليتن مصطفى طفح الذي ألقى كلمة أكد من خلالها دور هيئة الشباب والرياضة في دعم الرياضة والسباحة على وجه الخصوص وتمثلت أبرز خطوات هذا الدعم مؤخراً في صيانة حوض النادي البحري بمدينة زليتن الذي عانى من الإهمال لسنوات.

وتعمل الاتحادات والأندية في هذه الفترة على استثمار مرحلة التوقف وإحداث مجموعة من الاصلاحات بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة الليبية بعد عودتها في المستقبل القريب.

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