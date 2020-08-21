بن علي يقرر تمديد عقده مع كروتوني الإيطالي

مدد النجم الليبي بن علي عقده رفقة نادي كروتوني الإيطالي لـ3 مواسم إضافية ليستكمل مغامرته في الدوري الإيطالي الموسم القادم.

وكان بن علي قريبا من الانتقال إلى بارما مثلما أشيع عبر الصحف الإيطالية في الفترات الماضية لكنه فضل خيار التجديد لفريق كروتوني الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى حيث كان النجم من أبرز أعمدته في دوري الدرجة الثانية.

وسبق لابن علي المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي رفقة كروتوني قبل هبوطه وبيسكارا في فترة سابقة وقدم مستويات مميزة وتحصل على مجموعة من العروض العربية لكنه اختار الاستمرار في أوروبا وتحديدا في إيطاليا لتطوير مستواه الفني إجمالا.

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