سبيزيا يكتب التاريخ ويصعد إلى دوري الأضواء الإيطالي

صعد سبيزيا لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي ليرافق كلا من بينيفينتو وكروتوني إلى دوري الأضواء الإيطالي .

ونجح سبيزيا في الصعود للمرة الأولى منذ مائة وأربعة عشر عاما إلى دوري الدرجة الأولى رغم خسارته أمام فروسينوني بهدف دون مقابل في إياب النهائي لكن فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف منحه البطاقة الثالثة للصعود إلى دوري الدرجة الأولى .

وكاد فروسينوني أن يحدث المفاجأة على أرضه بعدما أزاح أندية في بطولة الصعود بعدما أزاح كلا من بورنينوني وسيتاديلا إلا أن سبيزيا أنهى موسمه بأفضل طريقة ممكنة .

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