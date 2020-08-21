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إشبيلية يحصد الدوري الأوروبي للمرة السادسة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج إشبيلية  بمسابقة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على إنتر ميلانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتي أجريت على ملعب راين إينرجي في مدينة كولن الألمانية .

وتقدم إنتر ميلانو منذ الدقيقة الخامسة عبر مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو من علامة الجزاء ، وعدل إشبيلية النتيجة في الدقيقة الثانية عشرة عبر المهاجم الهولندي لوك دي يونغ من رأسية ، وعاد نفس اللاعب لإضافة الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة الثالثة والثلاثين، فيما سجل هدف التعادل للإنتر مدافعه دييغو غودين من كرة رأسية مع حلول الدقيقة السادسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني أنهى المدافع البرازيلي دييغو كارلوس المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والسبعين من كرة مقصية تغيرت عبر روميلو لوكاكو .

ليحصد إشبيلية اللقب الأوروربي السادس في تاريخه وللمرة الأولى تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيغي الذي كسر نحس التتويج بالألقاب ليتوج بأول بطولة في مسيرته في عالم التدريب .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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