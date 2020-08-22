لجنة مكافحة كورونا ترفض إقامة معسكر فرسان المتوسط

تقرير 218

التخبط لايزال سيد الموقف في اتحاد الكرة الأمر الذي انعكس بشكل واضح على المنتخب الوطني الذي بات مصيره مجهولا، فبعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحديد مواعيد تصفيات كأس أمم أفريقيا في نوفمبر المقبل، سارع الاتحاد في اتخاذ الإجراءات بتعيين مدرب للإشراف على فرسان المتوسط ووقع الاختيار على المدرب الوطني علي المرجيني بمساعدة أحمد السنفاز وتم تحديد مواعيد المعسكرات التدريبية والتي ستنقسم لمجموعتين واحدةٌ في المنطقة الشرقية والأخرى في الغربية وستجمع المعسكرات اللاعبين المحليين فقط نظرا لتفشي فيروس كورونا.

روزنامة المنتخب التي أعلنها مديره كمال الترهوني، أكدها رئيس الاتحاد عبد الحكيم الشلماني الذي أشار إلى أنه تمت الموافقة على إقامة معسكر المنتخب بموافقة لجنة مكافحة كورونا في الحكومتين، في وقت أعلنت فيه لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة إيقاف أي نشاط رياضي في الوقت الحالي.

وبعدها عاد التخبط ليُربك المشهد من جديد بعد أن أعلن رئيس الاتحاد أن لجنة مكافحة كورونا رفضت إقامة معسكر المنتخب الوطني في ظل الظروف الراهنة والتي تشهد زيادة متسارعة وغير مسبوقة لعدد الإصابات بفيروس كورونا، ليبقى حال المنتخب مجهولا والتجمع الآن بات مستحيلا ليجد الاتحاد نفسه مكتوف الأيدي أمام مشكلة جديدة ربما ستؤدي لانهيار في صفوف المنتخب الذي بدأ يترمم في الفترة الأخيرة وأصبح حلم بلوغ الكان ليس مستحيلا.

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