خطة لتطوير وصيانة 3 مضامير في طرابلس وبنغازي وسبها

اتفقت الهيئة العامة للشباب والرياضة مع شركة الملاعب الرياضية الحديثة القابضة لتطوير وصيانة 3 مضامير في طرابلس وبنغازي وسبها حيث أكد رئيس الهيئة الدكتور بشير القنطري في تصريح لـ ريميسا أنه أعجب بالأعمال التي شهدها مضمار طرابلس، مؤكدا أنها نالت رضا واستحسان اللجنة العلمية المشكلة.

وأشار القنطري إلى أن الشركة ستشرع في البدء بصيانة مضمار سبها عقب الانتهاء من مضمار طرابلس وذلك ضمن خطة الهيئة بالاهتمام بالمنطقة الجنوبية التي تشهد تهميشا في تطوير البنية التحتية والخدمات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة أنه شكل لجنة علمية تكونت من الدكتور حمد عبد الرحيم عميد كلية التربية البدنية بجامعة طرابلس، والدكتور عبد العزيز مديقش، والدكتور عمر العياط، وكلفها بمتابعة الأعمال والمراحل التي تقوم بها الشركات المنفذة للمضامير.

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