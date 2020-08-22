برشلونة يعلن أسماء مساعدي رونالد كومان

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع الطاقم المساعد للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي استلم مهام قيادة الفريق الكاتالوني الأيام الماضية .

وسيساعد كومان كل من المدرب الهولندي ألفريد شرودر إضافة إلى السويدي هينريك لارسون خلال الموسم الذي سينطلق الشهر المقبل، وأكد برشلونة أن المساعدين قد وقعا على عقود مع النادي حتى الـ30 من يونيو 2022.

وكان هنريك لارسون قد لعب بألوان برشلونة في الفترة بين عامي 2004 و2006 حيث توج معه بالدوري الإسباني في مناسبتين إضافة إلى لقب السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في عام 2006.

وكان شرودر قد درب عدة أندية منها فينورد وهوفنهايم وكان مدربا مساعدا في المنتخب الهولندي هذا وستنطلق تدريبات البلوغرانا في الـ31 من الشهر الجاري.

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