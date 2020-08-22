الهوني ومعتوق وجهاً لوجه في البطولة التونسية

يلتقي مساء اليوم لحساب الجولة الحادية والعشرين من البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم فريق الدولي الليبي حمدو الهوني الترجي الرياضي أمام نظيره الملعب التونسي والذي ينشط في صفوفه الدولي علي معتوق.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم عودة حمدو الهوني للملاعب من خلال وجوده على دكة البدلاء، إذ يسعى الترجي للعودة لسكة الانتصارات عقب ثلاثة تعادلات متتالية حققها في الجولات الأخيرة.

ومن جهته سيحاول الملعب التونسي الخروج بأفضل نتيجة أمام المتصدر في ملعب المنزه خاصة أن رفاق معتوق تمكنوا من فرض التعادل في مباراة الذهاب، فيما يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد خمسين نقطة وبفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني النادي الصفاقسي.

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