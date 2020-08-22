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الهوني ومعتوق وجهاً لوجه في البطولة التونسية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي مساء اليوم لحساب الجولة الحادية والعشرين من البطولة التونسية المحترفة لكرة القدم فريق الدولي الليبي حمدو الهوني الترجي الرياضي أمام نظيره الملعب التونسي والذي ينشط في صفوفه الدولي علي معتوق.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم عودة حمدو الهوني للملاعب من خلال وجوده على دكة البدلاء، إذ يسعى الترجي للعودة لسكة الانتصارات عقب ثلاثة تعادلات متتالية حققها في الجولات الأخيرة.

ومن جهته سيحاول الملعب التونسي الخروج بأفضل نتيجة أمام المتصدر في ملعب المنزه خاصة أن رفاق معتوق تمكنوا من فرض التعادل في مباراة الذهاب، فيما يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد خمسين نقطة وبفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني النادي الصفاقسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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