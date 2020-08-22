رسمياً.. الحارس العُماني المخضرم علي الحبسي يعلن اعتزاله

أعلن الحارس العماني المخضرم علي الحبسي اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية والمنتخب العماني.

وذكر الحبسي عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه اعتزل كرة القدم رسميا معلقا قفازه بشكل نهائي، كما أكد أنه وبعد سنوات من تمثيل العديد من الأندية في بلاده وفي رحلته الاحترافية حان الوقت لإنهاء المسيرة موجها الشكر لكل من سانده طوال هذه السنوات الطويلة.

ويعد الحبسي من أبرز حراس المرمى الذين مروا على تاريخ الكرة العمانية حيث حقق لقب كأس الخليج كما يعتبر من بين اللاعبين العرب الذين تألقوا في رحلة الاحتراف في الملاعب الإنكليزية مع أندية بولتون وويغان إضافة إلى وست بروميتش ألبيون.

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