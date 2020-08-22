نجوم كرة القدم يجتمعون لتأبين الراحل محمد الصيني

لأن الرياضة لا تنسى أبناءها ومحبيها ولأن الوفاء ميزة يتمتع بها الرياضيون، تجمع عدد من نجوم كرة القدم وعدد من اللاعبين الشباب في مباراة تكريمية تأبينية للراحل اللاعب محمد الصيني الذي وافته المنية وهو يمارس الرياضة.

من جهته أعرب محمد الزقوزي، اللاعب والمدرب السابق في النادي الأهلي طرابلس عن خالص تعازيه لأسرة اللاعب وزملائه، مؤكدا أن دعم هذه الفعاليات واجب على الرياضيين الحاليين والقدامى كما لم ينس شكر شباب منطقة الهضبة البدري الذين تنادوا لإقامة هذا اللقاء الذي تم في نهايته تكريم الحضور وتقديم درع لعائلة اللاعب الراحل محمد الصيني.

وشهدت المباراة التأبينية حضور عدد كبير من الجمهور الرياضي رغم القرار الذي أصدرته لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة والذي يقضي بعدم إقامة اي نشاط رياضي في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

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