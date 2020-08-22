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ستاد القاهرة “مسرحا” لديربي الكرة المصرية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي مساء اليوم في ديربي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة لحساب الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك من خلال هذا اللقاء لتحقيق الفوز واقتناص المركز الثاني من بيراميدز والاقتراب أكثر من الأهلي المتصدر بفارق 17 نقطة.

من جهته يطمح الأهلي لتوسيع الفارق والفوز على الغريم التقليدي ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقبه الـ42 والـ5 على التوالي.

وستشهد موقعة اليوم منافسة كبيرة بين مدربين من العيار الثقيل حيث سيقود الفرنسي باتريس كارتيرون كتيبة الزمالك بينما يقود الأهلي السويسري رينيه فايلر.

يذكر أن الزمالك كان قد تغيب عن مباراة الذهاب أمام الأهلي بعد رفض اتحاد الكرة المصري تأجيل اللقاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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